Le président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), à l’habituel franc-parler, a évoqué pour Dakaractu l’affaire l’opposant au journaliste Madiambal Diagne. Au bout du fil, son débit mitraillette s’accompagne fugacement de rires d’enfants en fond sonore. Détendu et serein, malgré les accusations du patron de Avenir Communication, le magistrat a jugé que les accusations de ce dernier étaient des allégations dénuées de tout fondement et souhaité que le procès en appel vienne rapidement mettre un terme à la manipulation.

Vous auriez été épinglé, selon le journaliste Madiambal Diagne, pour avoir reçu indûment des frais de mission au Tchad. Pouvez-vous nous préciser ce qu’il en est réellement ?

Quand on dit que quelqu’un a été épinglé, on pense naturellement à des malversations révélées par un rapport officiel qui a confondu le concerné. C’est en cela que Madiambal Diagne s’est montré d’une particulière mauvaise foi. Ce qui s’est passé est aux antipodes de ce que laissent entendre les propos de Madiambal Diagne.

– Qu’est-ce qui s’est réellement passé ?

En 2013, dans le cadre de l’instruction concernant les crimes commis au Tchad, il avait été décidé de se rendre au Tchad pour y mener des investigations. À ce titre, les membres de la délégation sénégalaise au nombre de 17, dont des juges, des greffiers et des enquêteurs, avaient prévu de loger à l’hôtel qu’ils avaient réservé auparavant. Par la suite, l’État du Tchad, pour des raisons de sécurité, avait jugé nécessaire de les loger dans un autre hôtel.

L’administrateur des Chambres africaines extraordinaires, actuel premier président de la Cour d’appel, Aly Ciré Ba, avait malgré tout, jugé nécessaire de reverser les frais de mission aux membres de la délégation pour deux raisons. D’une part, les frais de mission étaient versés sous forme de forfait et donc a priori, on ne pouvait faire la part des choses entre ce qui correspondait à l’hébergement et les autres frais comme la restauration, les déplacements.

D’autre part, la prise en charge de l’hébergement par l’État du Tchad procédait d’une décision unilatérale et il n’y avait aucune garantie qu’une telle faveur allait perdurer. D’ailleurs, la suite l’a démontré puisqu’ à la veille de la quatrième mission, le Tchad a unilatéralement mis fin à la prise en charge de l’hébergement.

– Les Chambres africaines extraordinaires ont-elles exigé un remboursement de la moitié des perdiems? Le journaliste Madiambal Diagne et son conseil disent que vous avez remboursé une partie…

Ce que je peux vous dire, c’est qu’au terme des quatre missions exécutées au Tchad, l’administrateur des Chambres africaines, en l’occurrence le magistrat Ciré Aly Ba, qui avait souverainement décidé de verser les frais de mission aux membres de la délégation, a informé les magistrats de la décision prise par le Comité de pilotage d’ordonner le remboursement d’une partie des frais de mission correspondant à l’hébergement, au motif qu’il y avait eu une double prise en charge.

Faute de règle préalablement établie, ils ont dû recourir à une circulaire de l’Union africaine pour décider que la partie hébergement représentait 50% des frais de mission. C’est ainsi que tous les membres de la délégation, y compris les magistrats, les greffiers et les enquêteurs, ont finalement été soumis à des retenues à la source pour les besoins du remboursement.

– En quoi un tel remboursement, qui concerne toute une délégation et non une personne, renvoie-t-il à l’idée de malversation ou de détournement ?

Le débat, ce n’est pas si les membres de la délégation ont remboursé ou non, le débat c’est est-ce que ce remboursement fait suite à des actes de malversations ou non. Et la réponse, dans ce cas-ci, coule de source. Il s’y ajoute que ce qui est reproché à Madiambal Diagne, ce n’est pas d’avoir donné son point de vue sur ce remboursement, mais d’avoir délibérément soutenu avec une rare audace que l’Union Européenne aurait produit sur cette affaire, un rapport qui m’aurait épinglé. Une affirmation totalement gratuite.

– Pourquoi pensez-vous qu’il a singularisé une affaire éminemment collective ?

La réponse est simple. Il cherche tout simplement à me nuire, quitte à inventer. Et il n’en était pas à son premier coup. Il parle de rapport et de malversations alors qu’il n’en existe point. En septembre 2020, il avait affirmé que j’avais la nationalité guinéenne, ce qui est totalement faux. Quelques jours après, son journal titrait à la Une qu’il y avait cinq dossiers qui m’attendaient au Conseil de discipline. Le lendemain, 23 septembre, le même journal, faisant semblant de rectifier, avait inséré, en bas de la page 3, un petit erratum à peine visible, où il était indiqué qu’il y avait eu erreur que les cinq dossiers ne concernaient pas le magistrat Souleymane Teliko. Le tout avec des excuses adressées aux lecteurs, mais sans un seul mot pour la victime de cette prétendue erreur. Tout cela pour vous dire ce qui arrive à Madiambal Diagne n’est que la juste sanction de la mauvaise foi dont il a fait montre. Il ferait bien de méditer le verset 43 de la sourate 35 qui dit « les manigances ne retomberont que sur leurs auteurs. »

– Qu’en est-il alors du rapport qu’il dit avoir en sa possession ?

Comme je l’ai dit, l’existence de rapport de l’UE et de l’Union africaine est une pure invention de Madiambal Diagne. La preuve, il a tenu ses propos le 29 mars. À la date du 3 juin, c’est-à-dire le jour du procès, il a été incapable de produire un tel rapport. Pour se justifier, il a parlé de lapsus. Vous conviendrez avec moi que pour un homme censé être un professionnel de la communication, c’est le comble du ridicule. En réalité, le seul rapport qui existe et qu’il a déposé au cours de l’audience est un rapport narratif et financier, établi par le Bureau de l’Administration des Chambres africaines et signé par Ciré Aly Ba et le responsable administratif et financier à l’époque, M Amadou Mokhtar Seck. Ce rapport n’est ni un rapport d’audit, ni un rapport de contrôle. C’est un compte-rendu qui indique les rubriques relatives aux dépenses effectuées par les chambres africaines, à savoir les salaires, le loyer des locaux qui abritaient la juridiction, les frais de sensibilisation, etc… Ce rapport n’incrimine personne. Nulle part, dans ce rapport, vous ne verrez, ne serait-ce qu’une allusion à un acte de malversation, comme le laisse entendre faussement son client qui parle de rapport qui épingle. Pas une seule phrase de ce rapport ne cite un quelconque des membres de la délégation, pour qu’on puisse parler de rapport qui épingle. D’ailleurs, Amadou Mokhtar Seck, co-auteur du rapport, a fait un témoignage écrit dans ce sens. Ce témoignage a été versé au dossier.

Maintenant, pouvez-vous dire pourquoi vous avez tenu à déposer une plainte contre Madiambal Diagne et quels sont vos sentiments dans cette affaire ?

Compte tenu de la gravité des propos, il fallait bien aller en justice pour montrer à ce monsieur qu’on ne peut impunément s’en prendre à autrui et ce, pour des motivations inavouées et inavouables. Mais au-delà des considérations personnelles, cette affaire est aussi révélatrice de certaines dérives. Car figurez-vous qu’au cours de l’audience passée, Madiambal Diagne n’a exhibé que deux documents.

L’un est un rapport des chambres africaines, un document censé être archivé au ministère de la Justice, comme tous les autres documents des Chambres africaines extraordinaires.

L’autre, c’est une décision me concernant. Elle a été rendue par le Conseil de discipline, le 30 novembre 2020. Cette décision n’est disponible qu’à deux endroits : au greffe de la Cour suprême ou au ministère de la justice. Je précise que les décisions du conseil de discipline sont revêtues du sceau de la confidentialité et ne sont pas accessibles au public, pas même aux magistrats. Que Madiambal Diagne puisse avoir le privilège de détenir et d’utiliser à des fins de dénigrement, tous ces documents confidentiels me semble, au-delà des considérations personnelles, extrêmement inquiétant et alarmant. On est en train de dépasser les limites du raisonnable, si ce n’est déjà fait.

