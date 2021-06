Révoltés contre le projet de loi soumis, ce matin, à l’Assemblée nationale pour vote, les activistes Abdou Karim Guèye et compagnie avaient très tôt pris d’assaut les grilles de l’Assemblée nationale où il comptaient camper. Mais, le déclenchement de leur Live Facebook appelant les populations à les y retrouver a permis à la police de les remarquer et de les arrêter.

Le commissariat du plateau a été en ébullition cette nuit. Informés de la présence de manifestants devant les grilles de l’Assemblée nationale, les policiers du plateau sont arrivés dix minutes après qu’un groupe d’individus, conduit par l’activiste Abdou Karim Guèye, ait fini de s’installer. Et avait commencé à faire un direct sur Facebook pour appeler les populations à venir les rejoindre. Leur objectif était de faire comme le 23 juin 2011: empêcher l’Assemblée nationale de voter le dernier projet de loi institué par le chef de l’Etat, Macky Sall, criminalisant les manifestations.

Comme avec la loi sur le quart bloquant de Me Wade, les manifestants -qui ont appris hier l’existence d’un projet de loi qui criminalisait les manifestations et assimilait les “résistants” à des “terroristes”,- ont décidé de prendre les responsabilités et d’occuper la devanture de la plus haute représentation nationale. Informés de cette présence, les policiers du plateau, renforcés par ceux du commissariat central, ont procédé à un transport rapide sur les lieux. Sur place, ils ont cueilli, sans résistance, Abdou Karim Guèye et ses camarades. Ils ont passé la nuit en garde à vue.