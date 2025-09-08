« Ensemble pour un Sénégal prospère » : Déthié Fall réagit après sa nomination au ministère des Infrastructures

Ce samedi, Déthié Fall a été officiellement nommé ministre des Infrastructures, succédant à son prédécesseur à la tête de ce portefeuille stratégique. Dans une déclaration publiée peu après sa nomination, il a tenu à remercier les plus hautes autorités du pays et à réaffirmer son engagement pour le développement du Sénégal.

« Chers compatriotes, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu’au Premier Ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance placée en ma modeste personne en me nommant Ministre des Infrastructures », a déclaré Déthié Fall.

Le nouveau ministre a également précisé la manière dont il entend mener sa mission : « Cette mission sera menée avec toute l’énergie, la rigueur et l’expertise nécessaires, dans l’esprit de célérité et de transparence, conformément à leurs directives. »

Déthié Fall n’a pas manqué de saluer les messages de soutien reçus de la part des citoyens : « Je remercie également chacune et chacun d’entre vous pour les nombreux messages de félicitations et de soutien reçus. Ensemble pour un Sénégal souverain, juste et prospère, dans le JUB, JUBAL, JUBANTI », a-t-il conclu.

Cette nomination intervient dans un contexte où le gouvernement insiste sur la transparence et la rapidité d’exécution dans le secteur des infrastructures, un domaine clé pour le développement économique et social du pays.