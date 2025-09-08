Dr Toussaint Manga : « J’ai hérité d’une situation peu reluisante à la LONASE »

Dans l’émission SELEBEYOON de ce dimanche 7 septembre 2025, le Dr Toussaint Manga, Directeur général de la LONASE, est revenu sur la situation qu’il a trouvée à son arrivée à la tête de la société en mai 2024.

Faisant le point, le Dr Manga a révélé avoir hérité d’une situation peu reluisante. Sur le plan des ressources humaines, il a notamment évoqué le cas d’agents qu’il a régularisés après 16 années de contractualisation.

Au cours de l’émission, le Directeur général est également revenu sur l’état des infrastructures de la LONASE, un domaine dans lequel il dit avoir entrepris plusieurs actions pour redresser l’entreprise.