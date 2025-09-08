Six Sénégalais enlevés au Mali : l’un des kidnappés retrace le film de l’enlèvement

Birane Ndiaye, originaire de Sagata, dans le département de Kébémer, fait partie des six chauffeurs sénégalais brièvement enlevés au Mali par un groupe djihadiste présumé. Dans un entretien émouvant accordé à Dakaractu, il est revenu sur l’enfer qu’il a vécu le jour du Gamou, alors qu’il était en mission.

« Tout a commencé vers 17h, après une pause à Kayes », a-t-il raconté. Avec son apprenti, ils avaient repris la route et parcouru environ 60 kilomètres jusqu’à Sikala, où ils ont aperçu un chauffeur malien arrêté sur le bas-côté. C’est alors qu’un groupe armé a surgi.

Poursuivant son récit, le chauffeur a ajouté que leurs ravisseurs étaient d’abord quatre, puis beaucoup plus. « Encagoulés, armés de fusils lourds, ils ont tiré sur le pneu avant de mon camion après que j’ai refusé de m’arrêter », a expliqué Birane Ndiaye. Le pare-brise de son véhicule a été criblé de balles et son apprenti a été grièvement blessé au cou.

Contraint de s’arrêter, le chauffeur a assisté impuissant à l’incendie de son camion, un Renault DX 450 – TH-8112, d’une valeur estimée à plus de 20 millions de francs CFA. Lui et d’autres collègues ont ensuite été emmenés dans la forêt. « On a passé la nuit à la belle étoile, sans couverture, dans des conditions très risquées », a-t-il confié.

Les kidnappeurs, qui s’exprimaient en peulh, ont interrogé les otages sur leur nationalité et leur provenance. Le lendemain, « ils ont été déplacés vers une autre localité pour subir d’autres interrogatoires, sous les ordres d’un chef communiquant par téléphone ». Les chauffeurs ont finalement été relâchés le surlendemain.

Birane Ndiaye a salué l’intervention de Gora Khouma, secrétaire général des transporteurs routiers du Sénégal. « C’est grâce à son communiqué qu’ils nous ont libérés. » Cependant, les conséquences sont profondes. « J’ai tout perdu. Mon camion était mon unique source de revenus. Je suis père de famille et j’appelle l’État du Sénégal à l’aide », a-t-il conclu, encore sous le choc.

Ce nouvel enlèvement relance une fois de plus les inquiétudes sur la sécurité des chauffeurs sénégalais opérant dans la sous-région, notamment au Mali, où l’insécurité persiste dans plusieurs zones sous la menace de groupes armés.