Enquête ONUDC 2018 : "30 000 enfants mendiants à Dakar... la mendicité rapporte 5 milliards Fcfa par an"

Trente mille (30 000 ) enfants mendiants ont été répertoriés dans les rues de Dakar. C’est ce que révèle l’enquête menée par l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime ( ONUDC) qui informe que ces enfants versent globalement plusieurs milliards à leur maître coranique, chaque année.

«Rien qu’à Dakar, on parle de 30 000 enfants qui sont exploités dans la mendicité au quotidien, donc si vous faites les autres régions du Sénégal, on n’est pas à moins de 200 000 enfants qui sont exploités dans la mendicité », a déclaré le chef du Bureau de l’Onudc de l’Afrique de l’Ouest et du Centre en marge de la présentation des conclusions de leur enquête.

Selon Issa Saka, « ces enfants-là, on leur demande de rapporter des montants quotidiens, qui sont autour de 300, 400, 500 F Cfa et même 1000 F Cfa , les vendredi ».

Faisant le calcul, Il a révélé qu’ : « on n’a pas moins de 15 millions de F Cfa qui proviennent de la mendicité au quotidien. Et si vous faites l’ensemble du territoire, c’est des montants qui sont quand même importants ».

« A Dakar, a-t-il souligné, les estimations révèlent qu’il n’y a pas moins de 5 milliards de F Cfa qui proviennent de la mendicité dans l’année ». Ces chiffres alarmants devraient appeler, si l’on en croit à Saka « à des actions aussi bien du côté de l’Etat mais au niveau également des communautés qui contribue à alimenter ce phénomène ».

Pour éradiquer ce phénomène, « la répression est une des options puisqu’il y a une loi qui date de 2005 interdisant la mendicité », mais, a-t-il conclu, « après il y a une dimension protection des victimes, une dimension prévention ».