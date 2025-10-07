Éliminatoires Mondial-2026 : Les Lions au complet à Juba, pour affronter le Soudan du Sud

À quelques jours de leur match contre le Soudan du Sud, prévu le vendredi 10 octobre à Juba, les Lions sont désormais au complet dans la capitale sud-soudanaise. La sélection sénégalaise se prépare pour la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026

.Arrivés progressivement depuis lundi, les joueurs convoqués par le sélectionneur Pape Thiaw ont effectué une première séance en salle, axée sur la récupération physique après de longs trajets.

Ce mardi matin, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a confirmé, photos à l’appui, que le groupe est désormais au complet. Parmi les derniers arrivés, figurent plusieurs piliers de la Tanière, à l’image d’Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Guèye, Krépin Diatta et Ismaïla Sarr.

Le Sénégal est actuellement leader de la poule B avec 18 pts, devant la RDC 16 pts.