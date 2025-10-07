À peine libéré, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a repris le travail avec une visite de terrain sur plusieurs chantiers de la commune. Accompagné de ses collaborateurs, il a annoncé la poursuite des projets en cours et appelé à la concrétisation de ceux initiés par l’État.

«C’est une reprise normale après quatre mois d’absence. La commune a continué de fonctionner et plusieurs projets ont bien avancé», a-t-il déclaré. Le maire a notamment visité l’école Fandiéry Koné, récemment reconstruite, ainsi que d’autres établissements scolaires réhabilités dans le cadre du programme Pacasen.

Mansour Faye s’est également rendu au stade Maradouane, où la commune investit plus de 350 millions de francs CFA pour la réfection de la pelouse.

Il a aussi inspecté les travaux de la Place Baya Ndar, de l’avenue Jean Mermoz et du village artisanal, financés à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA dans le cadre du développement touristique.

Enfin, l’édile a exhorté l’Etat à finaliser plusieurs projets structurants, dont l’assainissement de Pikine, le programme Promoville et la construction de l’hôpital Alioune Badara Cissé, afin d’améliorer les conditions de vie des habitants de la ville tricentenaire.