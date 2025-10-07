Guy Marius Sagna adresse huit (08) questions au premier ministre Ousmane Sonko

Par
Mariama Diallo
-

Le député Guy Marius Sagna  interroge sur certaines questions. Dans une publication sur sa page facebook, il a adressé huit (08) questions écrites au gouvernement du Premier ministre, Ousmane Sonko. Il s’agit des questions écrites relatives à :

  1. la nomination d’un commissaire accusé de traitements inhumains et dégradants et d’actes de tortures,
  2.  au Woyofal ou diisal, woyoful disent les citoyens-consommateurs,
  3. des rappels des enseignants des classes multi-grades de l’IEF de Louga,
  4. de la situation des jeunes volontaires agricoles,
  5. où sont passées les heures supplémentaires des agents pénitentiaires ?
  6. du problème du forage de Dialang (commune de Nyassia, département de Ziguinchor),
  7.  de la situation des 256 agents de santé,
  8.  de la revalorisation salariale dans les collectivité territoriales de Ziguinchor, de Sédhiou…

https://www.facebook.com/share/p/1KMxfpYRP8/

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

LAISSER UN COMMENTAIRE