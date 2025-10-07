Le député Guy Marius Sagna interroge sur certaines questions. Dans une publication sur sa page facebook, il a adressé huit (08) questions écrites au gouvernement du Premier ministre, Ousmane Sonko. Il s’agit des questions écrites relatives à :
- la nomination d’un commissaire accusé de traitements inhumains et dégradants et d’actes de tortures,
- au Woyofal ou diisal, woyoful disent les citoyens-consommateurs,
- des rappels des enseignants des classes multi-grades de l’IEF de Louga,
- de la situation des jeunes volontaires agricoles,
- où sont passées les heures supplémentaires des agents pénitentiaires ?
- du problème du forage de Dialang (commune de Nyassia, département de Ziguinchor),
- de la situation des 256 agents de santé,
- de la revalorisation salariale dans les collectivité territoriales de Ziguinchor, de Sédhiou…
