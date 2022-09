Électrification rurale: l’Etat résilie le contrat de concession de SSE2

Selon les informations de libération,l’Etat du Sénégal a retiré la concession portant attribution d’une concession de distribution d’énergie électrique et d’une licence de production et de vente d’énergie électrique octroyée à la société sénégalaise pour l’équipement et l’énergie.

Une décision que conteste SS2E, active dans l’électrification rurale et qui a saisi le tribunal. Mais dans sa décision rendue public ce 1er septembre 2022, la première chambre civile a estimé que ” la résiliation unilatérale du contrat de concession liant les parties n’est pas abusive”

Cependant, le tribunal a ordonné avant dire sur la réparation, une expertise aux fins d’évaluer le manque à gagner subi par la société SS2E du fait de la modification des termes des contrats de concession opérée par la note du 24 août 2016 de l’agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser).

Il a désigné pour y procéder Abdoulaye Dramé, expert comptable avant de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification de sa mission pour déposer son rapport