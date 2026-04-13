Société publique: un DG très “bavard” touche une prime annuelle de 27 millions de FCfa

Le directeur général d’une entité publique a touché une prime annuelle de 27 millions de francs CFA. Si tous les agents de ladite structure publique ont bénéficié d’une gratification sanctionnant leurs efforts durant l’année écoulée, le niveau de celle du patron alimente les discussions dans les couloirs.

Les Échos, qui vend la mèche, s’est gardé de livrer l’identité du concerné. Vous comprendrez donc que le journal n’a pas, non plus, révélé la direction concernée. Le quotidien d’information a juste consenti à signaler qu’il s’agit de «la plus liquide de la place», espérant que son chef, «très bavard», «très présent sur les réseaux sociaux», «va peut-être éclairer la lanterne des Sénégalais».