Une pirogue transportant des dizaines de migrants a échoué ce mardi matin sur la corniche ouest de Dakar, près de la mosquée de la Divinité. Les forces de gendarmerie sont intervenues rapidement sur les lieux pour prendre en charge les passagers. Les migrants, en situation de détresse, ont été interpellés par les autorités.

L’incident s’est produit aux abords de la mosquée de la Divinité, un lieu emblématique de la capitale sénégalaise. Les circonstances de cet échouage restent encore floues. Pour l’heure, les autorités n’ont pas communiqué d’informations officielles concernant la provenance de l’embarcation ni la nationalité des personnes à son bord. L’enquête qui a été ouverte permettra sans doute d’en savoir plus sur les raisons de cet incident. Selon nos informations, les migrants ont été conduits vers un centre d’accueil.