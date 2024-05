Électricité : La hausse du prix woyafal est bien…

Le 14 mai dernier, la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal avait constaté une hausse du prix de l’électricité des compteurs Woyofal. Le président de ladite fédération, Amadou Gaye, avait estimé que cette hausse est réelle alors que rien ne le justifie pas même la chaleur comme tente de l’expliquer la société Senelec en de pareille période.

Ce qui se passe actuellement avec la société sénégalaise d’électricité (Senelec) est à déplorer et nécessite certainement une intervention des nouvelles autorités. La Senelec a enlevé tous les détails dont le numéro du compteur qui permettaient de faire la comparaison. À regarder les photos capturées par des clients, on ne constate que l’apparition du code. Ce qui laisse croire que la hausse est bel et bien effective. Tous les clients peuvent même le constater. Deux transactions, sur un même compteur durant le mois de mai et pour la même recharge de 5 mille francs a donné 68 et 57 KW/H.

Le 17 mai dernier, une recharge de 5 000 francs a donné 51,5 KW/H et le 22 du même mois, une recharge de 5 000 francs a donné 35,7 KW/H. À cet effet, quand Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal avait tiré la sonnette d’alarme, la réponse de la société sénégalaise d’électricité (Senelec) ne s’est pas fait attendre. Celle-ci, a laissé entendre « qu’au Sénégal les prix de l’électricité ne sont pas fixés en fonction du secteur d’activité des clients, mais selon l’usage qu’il soit domestique ou professionnel, et la puissance des appareils à faire fonctionner ». D’ailleurs, elle