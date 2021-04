Considéré comme un produit de luxe en Europe, vendu à des prix exorbitants à Dakar, la noix d’acajou est, à côté du Maad, des oranges et mandarine et en attendant la période des mangues, le produit le plus disponible, actuellement, en Casamance. Contrairement à ce que pourrait croire de nombreuses personnes à travers le monde, ce produit originaire de l’Amérique tropicale s’est, comme qui dirait, senti très bien en Casamance. Ici, de Diogué à Gouloumbou, c’est naturellement qu’il s’est adapté au sol.

Et, si il y a 30 ans, peu de personnes s’étaient adonnées à sa production, rares sont aujourd’hui les paysans de la Casamance qui n’ont pas transformé leurs champs jadis réservés aux mangues, aux papayes, aux ananas et autres plantes fruitières, en forêts de Darkassé, appellation locale de l’acajou. Et, alors que ce produit pouvait être l’une des principales sources richesses du Sénégal, on ne trouve, malheureusement, aucune unité de sa production sur le territoire de Casamance. Il en est de même sur l’étendue du territoire national, puisque que le produit est présent dans les régions de Dakar, de Fatick, de Kaolack et même de Thiès grâce au concours des pionniers de l’Isra et des Eaux et Forêts. “Avec 450 milliards promis à régler le problème du chômage des jeunes, au lieu d’acheter des motos Jakarta, un Etat responsable aurait dû investir dans ce genre de produits locaux qui ne lui coûtent rien et qui pourraient faire embaucher de nombreuses personnes et beaucoup apporter au pays grâce à l’exportation.” A confié Sounkarou Camara, une habitante de Ziguinchor.

Comme elle, ils sont nombreux à croire que “le gouvernement sénégalais n’a aucune volonté de sortir les jeunes du chômage. Les matières premières sont là, à portée de main. Mais, ils préfèrent faire de la politique politicienne. Promettre, toujours promettre et jamais rien concrétiser.” A regretté Ibrahima Diarra, un exploitant d’acajou qui s’est confié à Kéwoulo. “Quand j’étais jeune, nous étions dès le mois de mai en position pour rejoindre les rizières. Maintenant, les rizières ne produisent rien et voilà un des produits qui pourraient sortir cette région du chômage et personne ne fait rien pour sa valorisation.” A-t-il regretté. Contrairement aux discours mielleux de Benoit Sambou, d’Aminata Angélique Manga, de Doudou Ka, d’Innocence Ntap qui laissent croire que «tout va bien», à Ziguinchor -et c’est la même chose dans toute la Casamance-, les jeunes se demandent si les responsables politiques locaux se rendent vraiment compte du fossé qu’ils ont creusé entre l’Etat et eux.

“Avec 50 millions on pourrait créer de petites unités de production à Ziguinchor. Et c’est avec regret qu’on a appris que Doudou Ka a dépensé presqu’une centaine de million juste pour faire son meeting. Un méga meeting pour nous dire quoi qu’on ne sache déjà de leur incurie? De leur manque de patriotisme? De leur trahison du peuple? Doudou Kâ été le Directeur général du Fongip, le plus grand fonds que le Sénégal ait connu depuis son indépendance. Qu’a-t-il fait pour Ziguinchor? Quelle usine a-t-il financé en Casamance?” S’est demandé Ousmane Tamba. Responsables politiques de premiers rangs de l’APR, Aminata Assome Diatta et Innocence Ntap ne sont, pour autant, pas épargnées par la colère des populations. Si la première nommée est décrite comme n’ayant aucun ancrage local, la seconde, elle, les jeunes préfèrent ne pas parler d’elle. «C’est lui faire de la publicité que de parler d’elle!», dit-on ici. Depuis sa mésaventure avec les fidèles de la mosquée de Lyndiane, à Ziguinchor les populations préfèrent ne plus évoquer son nom.

Face à cette démission collective des élus locaux et “nommés” de la région, il ne reste aux producteurs que l’offre d’exportation des indiens. Si dans les années précédentes la noix d’acajou est vendue jusqu’à 1200 F le kilo, cette année aucun acheteur n’a presque décidé d’investir dans le produit en Casamance. “Ce sont les peuls qui viennent l’acheter entre 350 et 500 F le kilo. Et, le litre du jus d’acajou, liquide qui n’est pas encore frelaté, coûte 125 F CFA. Chaque soir, c’est presque de longs files indiennes qui se mettent ici pour l’acheter. Je ne parle pas du vin, ça c’est autre chose. Et ce que peu de Sénégalais savent, c’est que ce jus est très efficace dans le traitement de la tension artérielle. Et c’est excellent remède contre les perturbations cardiaques.” A confié Mme Niouky qui supplie l’Etat d’implanter une usine en Casamance. Comme le jus et la noix, tout se consomme dans l’acajou. Mais, en Casamance après avoir enlevé la noix et pressé la pomme pour lui prendre son jus, les producteurs jettent à la poubelle ce qui reste de la chair. «Cette chair pourtant peut bien être utilisée dans beaucoup de domaines. Tout dernièrement, une dame, Touty Sané, en avait fait de la brochette de viande. Du dibi. Et croyez moi c’est très appétissant. » A confié une source locale qui ne veut pas être citée.