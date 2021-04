Élections locales : Mamadou Gano sans détours «L’opposition croit à une situation qui semble être une opportunité pour…»

Enseignant-chercheur à la faculté des Sciences économiques et de gestion (Faseg) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar et maire de la commune de Médina Chérif (Kolda), Mamadou Gano déplore le comportement des membres de l’opposition qu’il juge irresponsable. Il était l’invité de l’émission «Gokh bi» de Rewmi Fm.

Pour le maire de Médina Cherif, on ne peut vouloir une chose et son contraire. «Vous ne pouvez pas faire ces propositions et, du jour au lendemain, changer radicalement de position, en croyant à une situation qui semble être une opportunité en votre faveur pour demander la tenue d’une élection. Ce n’est pas une attitude responsable», déplore-t-il.