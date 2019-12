Duels fratricides : Le parti chahute la patrie en récréation républicaine

Détournements de semences et d’engrais, de 600 millions à l’Assemblée nationale meublent le mortal kombat de bouche entre responsables apéristes. Et le pays pâtit du spectacle des élites qui se délitent à tout bout de coin institutionnel.

Déclarations effarantes

De voraces oiseaux du régime picoreraient des tonnages inestimables des graines nationales : 4 531 tonnes de semences et d’engrais prêtées à Cissé Lô, à peu près le même tonnage pour le mari d’une ministre, mairesse de Kaolack, le déballage a ému la citoyenneté éprise des vertus de justice et d’équité.

Institutions républicaines déculottées

Et, l’Assemblée nationale et le Gouvernement du Sénégal ont bigrement souffert des déballages de ces hauts responsables du parti au pouvoir, Apr.

Faux billets de Bougha, accusations de détournements de 600 millions prêtés à Moustapha Diakhaté, scènes de pugilat entre le fils de Cissé Lô et Me War, le Sénégal est-il entre les mains de prédateurs ? La question n’horrifie plus.

Procureur et corps de contrôles attendus

Et tant mieux si Macky Sall veut siffler la fin de ce qui, plus qu’une récréation, trahit hautement la patrie par le parti et devrait être le début de commencement d’auto-saisine du Procureur ou autres organes de contrôle.

Transparence unanimement exigée

Sur le qui-vive, des citoyens ou organisations de la société civile veulent que la justice mette au pas ces individus qui s’accusent et perturbent la République. Et la requête du Forum civil de publier la liste des bénéficiaires des semences et d’engrais est plus que salutaire.

Discipliner une cour de récréation bouillonnante…

Pour les autres insanités charriées ça-et-là, par des pontes de la République, du genre du « soûlard qui traîne dans les écoles pour chasser les mineures », n’est point le dada des citoyens. Il appartiendrait au Président Macky Sall de discipliner la cour de récréation apériste.

…Et mettre fin à ces duels bas de gamme

Ces duels discréditent l’Apr : Moustapha Diakhaté contre Me War, Me War contre Cissé Lô, Cissé Lo contre Yakham Mbaye, Yakham Mbaye contre Youssou Touré, Farba Ngom contre Cissé Lô.

In fine, cela permettra de retourner en zone mixte et de réactualiser des affaires comme Bbc-Aliou Sall, 94 milliards, 27 milliards de Prodac…