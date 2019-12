Dakkar Dem Dikk : le Directeur commercial répond à l’intersyndicale des travailleurs et défend Me Moussa Diop

Le Directeur commercial et du marketing de Dakar Dem Dikk a répondu à l’Intersyndicale des travailleurs de la société qui a annoncé un préavis de grève ce lundi pour protester contre la mauvaise gestion de DDD dont ils accusent le Directeur Me Moussa Diop.

En tournée à Ziguinchor, hier dimanche, en vue du lancement de la prochaine ligne Dakar-Ziguinchor de la société, Oupa Otep Kadior Mendy a indiqué que la politique d’orientation de la société n’incombe pas aux syndicalistes, mais qu’ils doivent plutôt s’occuper des conditions des travailleurs. Et à ce titre, il leur a conseillé de régler la question de l’IPM des travailleurs.

Concernant les accusations de mauvaise gestion à l’encontre du Directeur Me Moussa Diop, le Directeur commercial de DDD souligne que « Me Moussa Diop a été l’un des premiers à faire une déclaration de patrimoine à l’Ofnac ». D’ailleurs, a-t-il souligné, dans des propos relayés par la RFM, « L’Ofnac est venu auditer la société et a conclu que tout est normal. Dans son dernier rapport, l’Armp a adressé des félicitations à la direction ».