On va vers une guerre des promoteurs. Le combat entre Siteu de Lansar et Balla Gaye 2 de Guédiawaye plébiscité par les amateurs et déjà démarché par le promoteur Baye Ndiaye. D’après Sunu Lamb, une grande chaîne de télévision de la place est entrée dans la danse et souhaite monter ce grand derby de la banlieue.

Baye Ndiaye, patron de Albourakh Production a été le premier à se signaler pour l’organisation du combat entre Balla Gaye 2 et Siteu. Le Phénomène de Lansar avait réclamé un cachet de 150 millions FCFA pour faire face au « Lion » de Guédiawaye, ce que le promoteur Baye Ndiaye avait rejeté.

Les négociations se poursuivaient toujours mais Baye Ndiaye devra concurrencer avec une grande chaîne de télévision de la place, rapporte le quotidien sportif Sunu Lamb.

Cette chaîne qui est en train de récupérer la lutte et surtout les grands combats depuis quelques temps veut lui aussi la confrontation entre Siteu et Balla Gaye 2. Et d’après notre source, il a saisi les deux camps et a commencé les négociations.

Selon les informations de Sunu Lamb, Max Mbargane est en discussion avec les deux parties et les négociations avancent à grands pas. Les fans de Siteu peuvent jubiler et sécher leurs larmes puisque leur idole devrait sauf énorme retournement de situation hériter de Balla Gaye 2.

Les amateurs sauront d’ici quelques jours qui de Baye Ndiaye où de cette chaîne de télévision aura le dernier mot.