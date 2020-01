Les faits se sont déroulés en début de soirée de ce lundi 27 janvier dernier. Un jeune homme a sauvagement poignardé son propre père. Sangari Diédhiou âgé de 70 ans a été poignardé à plusieurs reprises. Aussi, Abdou Diédhiou, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a poignardé un de ses neveux qui essayait de s’interposer entre lui et le vieux.

Le jeune homme a été évacué au poste de santé de Coubanao avant d’être évacué vers l’hôpital régional de Ziguinchor, la plus grande structure sanitaire de la région. La gendarmerie et les sapeurs se sont rendus sur les lieux du drame. L’auteur présumé du crime, le nommé Abdou Diédhiou, alias ou Blaise a pris la fuite et reste introuvable. Selon une des sources villageoises de Kewoulo, il serait un grand consommateur de chanvre indien.