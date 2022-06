La domestique vole à sa patronne des bijoux en or et plus d'un million de fcfa

Engagée comme domestique par le couple Ndiaye, Ndèye Faye, 19 ans, a été jugée, hier, devant le tribunal d’instance de Dakar pour vol commis à l’occasion du service.

D’après Les Échos, la mise en cause a révélé au juge avoir donné l’or et l’argent de sa patronne à un individu qui l’a contactée au téléphone et qui l’a hypnotisée.

Ndèye Faye a quitté son village natal pour rallier Dakar à la recherche d’un travail. Et, heureusement pour elle, elle en a trouvé chez le couple Ndiaye.

Dans la demeure de sa patronne, elle y travaille avec une autre domestique qui est moins âgée qu’elle. Un jour, leur employeuse leur remet 200.000 F Cfa pour la location de la maison.

Malheureusement, la dame sera cambriolée puisque son argent et ses bijoux en or ont été emportés en son absence. Dans tous ses états, elle porte plainte.

Hier, devant la barre du tribunal d’instance des flagrants délits de Dakar, Mme Ndiaye a listé tout ce qu’elle a perdu dans ce vol.

«J’ai perdu 1.150.000, une chaîne en or d’une valeur de 500.000 et une bague en or de 200.000», a-t-elle déclaré.

Prévenue de vol commis à l’occasion du service, Ndèye Faye a reconnu devant le prétoire avoir pris les bijoux qu’elle a remis à un inconnu. Mais, elle a allégué avoir été hypnotisée.

Arrêtée dans cette affaire, l’autre bonne sera jugée vendredi prochain devant le tribunal pour enfant. Le procureur a requis l’application de la loi pénale contre elle.

Par contre, l’avocat de la mise en cause, Me Takha Cissé, qui a évoqué la thèse de l’hypnose dont serait victime sa cliente, a demandé au tribunal de lui permettre de retrouver la liberté pour qu’elle puisse rembourser au couple Ndiaye ce qu’il a perdu dans ce cambriolage.

Délibéré mercredi prochain 22 juin.