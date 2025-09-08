Djihadistes : Birane Ndiaye, un des six routiers enlevés au Mali se confie

De retour dans son village natal de Dakhar Birima, commune de Djolof Fall (Kébémer), Birane Ndiaye, l’un des six camionneurs sénégalais kidnappés au Mali, a livré dimanche un témoignage bouleversant sur son calvaire.

«Je fais partie des six routiers kidnappés par les djihadistes. Nous avons vécu une situation extrêmement difficile. Quiconque ose la minimiser, c’est parce qu’il ne l’a pas vécue ou ne peut l’imaginer», confie-t-il, encore marqué.

Son camion chargé de thé, estimé à 20 millions FCFA, a été entièrement incendié par les assaillants, en même temps que ses papiers et son container.

Blessé légèrement par des éclats de pare-brise, il raconte la précarité dans laquelle il a été libéré : «À notre libération, un ami m’a donné 5000 francs. J’ai acheté un tee-shirt et un pantalon pour rentrer. Nous rendons grâce à Dieu d’être revenus vivants.»

Mais le souvenir le plus marquant reste la nuit du Gamou, passée sous la menace : «Ils nous ont fait dormir sur une toile noire au milieu de la forêt, sous la pluie, dévorés par les moustiques. Nous avons cru qu’ils allaient nous fusiller ou nous égorger.»

Aujourd’hui, Birane Ndiaye et ses cinq compagnons ont retrouvé leurs familles sains et saufs. Mais derrière la joie des retrouvailles, le traumatisme reste profond et la peur toujours présente.