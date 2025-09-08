Élection Présidentielle en Côte d’Ivoire 2025 : Le Conseil Constitutionnel Valide Cinq Candidats, Dont Ouattara et Simone Gbagbo, et Écarte Gbagbo et Thiam

Cette liste resserrée de cinq prétendants ouvre la voie à une compétition intense, où Ouattara part favori mais où Simone Gbagbo pourrait mobiliser l’opposition. Reste à voir si ce scrutin renforcera la démocratie ivoirienne ou ravivera les divisions du passé. Les Ivoiriens attendent désormais des débats apaisés pour un avenir pacifié.