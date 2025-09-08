Élection Présidentielle en Côte d’Ivoire 2025 : Le Conseil Constitutionnel Valide Cinq Candidats, Dont Ouattara et Simone Gbagbo, et Écarte Gbagbo et Thiam

Dans un communiqué solennel rendu public ce lundi, la présidente du Conseil constitutionnel ivoirien, Chantal Nanaba Camara, a dévoilé la liste définitive des candidats autorisés à concourir à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. Sur une soixantaine de dossiers déposés auprès de la Commission électorale indépendante (CEI), seuls cinq ont été retenus, marquant un scrutin hautement sélectif et déjà marqué par des controverses. Parmi les figures validées figurent le président sortant Alassane Ouattara et l’ex-Première dame Simone Ehivet Gbagbo, tandis que des poids lourds de l’opposition comme Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ont été recalés.
Cette liste resserrée de cinq prétendants ouvre la voie à une compétition intense, où Ouattara part favori mais où Simone Gbagbo pourrait mobiliser l’opposition. Reste à voir si ce scrutin renforcera la démocratie ivoirienne ou ravivera les divisions du passé. Les Ivoiriens attendent désormais des débats apaisés pour un avenir pacifié.
