Remaniement ministériel: Voici la liste complète du nouveau gouvernement

La Présidence de la République a dévoilé ce samedi la nouvelle composition du Gouvernement. Dix-huit mois après son arrivée au pouvoir, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye signe ainsi son premier remaniement ministériel, marqué par des changements stratégiques et l’entrée de nouvelles figures. Ce remaniement intervient notamment après la démission du ministre du Travail, qui a quitté l’exécutif après son élection à la mairie de Dakar.
Premier Ministre : Monsieur Ousmane SONKO
Madame Yassine FALL : Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Monsieur Birame Souleye DIOP: Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines
Monsieur Cheikh Niang. : Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères
Général Birame DIOP : Ministre des Forces armées
Monsieur Mouhamadou Bamba CISSÉ : Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique
Monsieur Abdourahmane SARR : Ministre de l’Économie du Plan et de la Coopération
Monsieur Cheikh DIBA : Ministre des Finances et du Budget
Monsieur Daouda NGOM: Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Monsieur Yankoba DIEME: Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens
Monsieur Alioune SALL: Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique
Monsieur Moustapha Mamba GUIRASSY : Ministre de l’Education nationale
Monsieur Mabouba DIAGNE: Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage
Monsieur Cheikh Tidiane DIEYE: Ministre de l‘Hydraulique et de l’Assainissement
Monsieur Ibrahima SY : Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique
Mme Maimouna DIEYE : Ministre de la Famille, de l’Action Sociale et des Solidarités
Monsieur Amadou Moustapha Ndieck SARRE: Ministre de l’Emploi de la Formation professionnelle et technique
Monsieur Elhadj Abdourahmane DIOUF : Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique
Monsieur Balla Moussa FOFANA: Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires
Monsieur Serigne Gueye DIO: Ministre de l’Industrie et du Commerce
Madame Fatou DIOUF: Ministre des Pêches et de l’Economie maritime
Monsieur Olivier BOUCAL : Ministre de la Fonction publique du Travail et de la Réforme du Service public
Madame Khady Diene GAYE : Ministre de la Jeunesse et des Sports
Monsieur Alioune DIONE : Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire
Monsieur Déthié FALL: Ministre des Infrastructures
Monsieur Amadou BA : Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme
Mme Marie Rose Khady Fatou Faye : Secrétaire d’Etat auprès du premier ministre chargée des relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement
Monsieur Amadou Chérif DIOUF : Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargée des Sénégalais de l’Extérieur
Monsieur Alpha BA: Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire, chargé des Coopératives et de l’Encadrement paysan
Monsieur Momath Talla NDAO: Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, chargé du Logement
Monsieur Ibrahima THIAM: Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé au Développement des PME PMI
Monsieur Bacary SARR: Secrétaire d’État auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture des Industries créatives et au Patrimoine historique