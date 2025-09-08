Remaniement ministériel: Voici la liste complète du nouveau gouvernement

Premier Ministre : Monsieur Ousmane SONKO

Madame Yassine FALL : Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Monsieur Birame Souleye DIOP: Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines

Monsieur Cheikh Niang. : Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères

Général Birame DIOP : Ministre des Forces armées

Monsieur Mouhamadou Bamba CISSÉ : Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique

Monsieur Abdourahmane SARR : Ministre de l’Économie du Plan et de la Coopération

Monsieur Cheikh DIBA : Ministre des Finances et du Budget

Monsieur Daouda NGOM: Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Monsieur Yankoba DIEME: Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens

Monsieur Alioune SALL: Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

Monsieur Moustapha Mamba GUIRASSY : Ministre de l’Education nationale

Monsieur Mabouba DIAGNE: Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage

Monsieur Cheikh Tidiane DIEYE: Ministre de l‘Hydraulique et de l’Assainissement

Monsieur Ibrahima SY : Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique

Mme Maimouna DIEYE : Ministre de la Famille, de l’Action Sociale et des Solidarités

Monsieur Amadou Moustapha Ndieck SARRE: Ministre de l’Emploi de la Formation professionnelle et technique

Monsieur Elhadj Abdourahmane DIOUF : Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique

Monsieur Balla Moussa FOFANA: Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires

Monsieur Serigne Gueye DIO: Ministre de l’Industrie et du Commerce

Madame Fatou DIOUF: Ministre des Pêches et de l’Economie maritime

Monsieur Olivier BOUCAL : Ministre de la Fonction publique du Travail et de la Réforme du Service public

Madame Khady Diene GAYE : Ministre de la Jeunesse et des Sports

Monsieur Alioune DIONE : Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire

Monsieur Déthié FALL: Ministre des Infrastructures

Monsieur Amadou BA : Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme

Mme Marie Rose Khady Fatou Faye : Secrétaire d’Etat auprès du premier ministre chargée des relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement

Monsieur Amadou Chérif DIOUF : Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargée des Sénégalais de l’Extérieur

Monsieur Alpha BA: Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire, chargé des Coopératives et de l’Encadrement paysan

Monsieur Momath Talla NDAO: Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, chargé du Logement

Monsieur Ibrahima THIAM: Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé au Développement des PME PMI

Monsieur Bacary SARR: Secrétaire d’État auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture des Industries créatives et au Patrimoine historique