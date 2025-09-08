Remaniement ministériel: Voici la liste complète du nouveau gouvernement

La Présidence de la République a dévoilé ce samedi la nouvelle composition du Gouvernement. Dix-huit mois après son arrivée au pouvoir, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye signe ainsi son premier remaniement ministériel, marqué par des changements stratégiques et l’entrée de nouvelles figures. Ce remaniement intervient notamment après la démission du ministre du Travail, qui a quitté l’exécutif après son élection à la mairie de Dakar.

Premier Ministre : Monsieur Ousmane SONKO

Madame Yassine FALL : Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Monsieur Birame Souleye DIOP: Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines

Monsieur Cheikh Niang. : Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères

Général Birame DIOP :  Ministre des Forces armées

Monsieur Mouhamadou Bamba CISSÉ : Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique

Monsieur Abdourahmane SARR : Ministre de l’Économie du Plan et de la Coopération

Monsieur Cheikh DIBA : Ministre des Finances et du Budget

Monsieur Daouda NGOM: Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Monsieur Yankoba DIEME: Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens

Monsieur Alioune SALL: Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

Monsieur Moustapha Mamba GUIRASSY : Ministre de l’Education nationale

Monsieur Mabouba DIAGNE: Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage

Monsieur Cheikh Tidiane DIEYE: Ministre de l‘Hydraulique et de l’Assainissement

Monsieur Ibrahima SY : Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique

Mme Maimouna DIEYE : Ministre de la Famille, de l’Action Sociale et des Solidarités

Monsieur Amadou Moustapha Ndieck SARRE: Ministre de l’Emploi de la Formation professionnelle et technique

Monsieur Elhadj Abdourahmane DIOUF : Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique

Monsieur Balla Moussa FOFANA: Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires

Monsieur Serigne Gueye DIO: Ministre de l’Industrie et du Commerce

Madame Fatou DIOUF: Ministre des Pêches et de l’Economie maritime

Monsieur Olivier BOUCAL : Ministre de la Fonction publique du Travail et de la Réforme du Service public

Madame Khady Diene GAYE : Ministre de la Jeunesse et des Sports

Monsieur Alioune DIONE : Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire

Monsieur Déthié FALL: Ministre des Infrastructures

Monsieur Amadou BA : Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme

Mme Marie Rose Khady Fatou Faye : Secrétaire d’Etat auprès du premier ministre chargée des relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement

Monsieur Amadou Chérif DIOUF : Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargée des Sénégalais de l’Extérieur

Monsieur Alpha BA: Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire, chargé des Coopératives et de l’Encadrement paysan

Monsieur Momath Talla NDAO: Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, chargé du Logement

Monsieur Ibrahima THIAM: Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé au Développement des PME PMI

Monsieur Bacary SARR: Secrétaire d’État auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture des Industries créatives et au Patrimoine historique

