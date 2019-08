Dissolution des Agences : L’agence nationale des écovillages est la première victime

Le processus de fusion ou de dissolution des agences a été déclenché. Le président Macky Sall a mis à exécution sa menace en supprimant l’Agence nationale des écovillages (Anev) qu’il a dissoute dans la nouvelle Agence de la reforestation et de la grande muraille verte dirigée par Ali Haidar, selon L’As.

D’ailleurs, la nouvelle a été notifiée au Directeur général de l’Anev, Mamadou Barry et à son comptable des matières. Ce dernier est chargé de faire l’inventaire des biens de la défunte agence.



Macky Sall va supprimer 15 agences, sur une trentaine, pour se conformer aux recommandations du Fmi et de l’Ige. Les agences supprimées vont devenir des établissements publics à caractère commercial et d’autres seront dissoutes, fusionnées ou voir leur compétences revenir à des directions nationales existantes.