Accident sur l’axe Tamba-Kédougou : trois morts et plusieurs blessés graves

Trois (3) morts sur le coup et six (6) blessés graves. C’est le bilan l’accident qui s’est produit sur l’axe Tambacounda- Kédougou, à l’intérieur du Sénégal, survenu hier, dimanche 4 août. A l’origine, une collision entre un camion et un véhicule sept (7) places.

Le camion, qui roulait dans le sens inverse, a violemment heurté en plein fouet le véhicule de transport en commun, « 7 places », en partance pour le site d’orpaillage de Banetako. C’est en voulant contourner un camion en panne à bord de la route que l’irréparable s’est produit.



Le chauffeur du camion et son apprenti ont pris la fuite. Les corps sans vie dont le chauffeur du véhicule et une ressortissante de la Guinée, tout comme les blessés ont été acheminés au centre de santé de Kédougou (sud-est) par les sapeurs-pompiers.