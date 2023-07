Quelle discussion entre Ousmane Sonko et Macky Sall ? Réponse inattendue d'Aly Ngouille Ndiaye

Le ministre de l’Agriculture était l’invité de l’émission « Yoon-wi » sur le Rfm. L’ancien Ministre de l’Intérieur en répondant aux questions d’El Hadji Assane Guèye n’a pas écarté que le Président Macky Sall et Ousmane Sonko discutent.

Aly Ngouille Ndiaye affirme bec et ongles qu’il sera difficile de faire une pause dans les négociations. « Meunoul niak !Je ne peux pas dire que des négociations sont en cours. Mais entre les politiciens, il est difficile d’avoir une défaillance dans les négociations. On va devoir parler. Et personne ne serait étonné qu’il y ait des négociations…, a dit Aly Ngouille Ndiaye.

Le ministre de l’Agriculture a ajouté : « De nos jours, les dirigeants ne se voient peut-être pas directement, mais ils le font par procuration.Que va-t-il arriver ensuite ? Je ne saurais vous répondre. Cependant, nous saluons ce que l’État a fait pour apporter la paix. Bien que certains ne partagent pas la même position à l’égard de certaines mesures adoptées. »