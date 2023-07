Sites Internet de Prostitution : Arrestation d'un gang qui a utilisé des photos de...

Pour avoir terni la réputation d’Adja M. Ndiaye en publiant involontairement ses images sur des sites de prostitution, Cheikhouna Kébé et sa bande ont été reconnus coupables par le juge de la Cour pénale de Dakar. Jugés hier, ils ont reconnu les faits de la collecte illégale de données personnelles et de la diffusion d’écrits contraires à la bonne mœurs.

Si les réseaux sociaux sont utilisés judicieusement par certains, pour d’autres, c’est un jeu équitable de non-sens et d’autres crimes, avec des conséquences désastreuses sur la vie des gens. Adja. M. Ndiaye compte parmi les victimes. Cette femme a posté ses photos sur Instagram sans arrière-pensées. Elle ne pouvait pas imaginer que ce qu’elle faisait de façon innocente allait lui causer des problèmes.

Elle a même fini par avoir une réputation ternie. Parce que des individus malicieux, allongés dans l’ombre, ont utilisé ses photos dans des sites dédiés à la prostitution, rapporte Enquête. Mise au courant de la situation, la jeune femme, meurtrie, a porté plainte auprès de Cybercrime. Une enquête a rendu possible l’obtention de la bande qui a utilisé ses images. Cheikhouna Kébé, Abdoulaye Dia, Khalifa Ibrahima Guèye et leurs complices Ami Mbaye et Sophie Sarr ont été arrêtés au terme d’une investigation approfondie.