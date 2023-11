En DIRECT: En l’absence de la pénitentiaire Fatou Faye, le procureur requiert 6 mois de prison contre Falla Fleur

Le tribunal des flagrants délits de Dakar s’est penché ce matin sur le dossier opposant Ndèye Fatou Fall dite Falla Fleur militante de Pastef et emprisonnée depuis plusieurs mois pour avoir écrit “Maintien Rek” sur sa page Facebook. Alors que la justice devait rendre son verdict dans le premier dossier “d’incitation à la violence non suivie d’effet”, affaire pour laquelle elle a été condamnée à 3 mois de prison ferme alors qu’elle venait de boucler 4 mois d’emprisonnement, l’une des détenues politiques les plus célèbres du Sénégal a fait face ce matin du jeudi 02 Novembre 2023, au tribunal des flagrants délits de Dakar.

Cette fois, alors que c’est l’administration pénitentiaire qui s’est constituée partie-civile, la principale plaignante, la surveillante Fatou Faye, a décidé de ne pas se présenter devant la barre, comme il y a deux jours, lors de la première comparution de Ndeye Fatou Fall extraite de la maison des femmes du Camp Pénal. Contrairement à la première audience, la procureur qui avait sollicité “le renvoi à une date utile pour la comparution de l’accusé et de la surveillante” a tout bonnement demandé au juge de maintenir l’audience d’aujourd’hui. Ce vœu ayant été validé, Falla Fleur a été appelé à la barre. Face aux juges, Ndèye Fatou Fall a fait le procès de la maison d’Arrêt de la prison des femmes du Camp Pénal. Pour celle qui symbolise le refus de l’arbitraire, “à la maison d’Arrêt, il n’y a pas de psychologue et pour s’offrir une thérapie, (elle avait) décidé de tenir un journal de bord pour gérer (ses) émotions à travers (ses) écrits.”

“J’écrivais des notes pour gérer mes émotions pour faire ma thérapie, sur mon lit. Après j’ai déchiré mes notes parce que je connais la méthode de l’administration pénitentiaire. Avant la visite, les gardes font la fouille corporelle. Donc, connaissant cela, je ne pouvais pas m’exposer. Le jour de la visite, cheffe Fatou Faye m’avait demandé de soulever ma robe; chose que j’ai faite. Et, elle a trouvé une feuille déchirée dans ma poche et m’a demandé de quoi il s’agissait? Je lui ai dit que c’est une feuille que j’ai déchiré et que je dois jeter dans la poubelle. La garde qui m’a demandé de la lui remettre puisqu’elle va la jeter avec celle de Mme Maréga. Après la visite j’ai constaté que ma feuille n’était pas dans la corbeille où il y avait celle de la dame Maréga.” A déclaré Falla Fleur pour montrer le piège qu’a voulu lui tendre de la surveillante par qui le cette affaire est arrivée.

Pour la militante de Pastef, “tout est parti de (leur) grève de la faim pendant laquelle la directrice (lui) a ouvertement dit que (elle était) l’instigatrice de la révolte des détenues.” En son temps, Ndèye Fatou Fall lui avait dit clairement qu’elles étaient un groupe de détenues politique qui entendait faire cesser les brimades et les injustices qu’elles subissent en détention. Depuis lors, Ndèye Fatou Fall dite Falla Fleur a déclaré qu’elle et ses camarades font l’objet d’un acharnement des gardes pénitentiaires. Prenant la parole, le tribunal a demandé à Falla Fleur pourquoi elle avait gardé dans sa poche la note qu’elle a rédigé et qui dénigre l’administration?

A cette question, Falla Fleur a fait savoir que ce jour-là elle a été surprise de recevoir une visite, car les visites lui étaient interdites depuis qu’elle était vue comme la meneuse de la fronde au sein de la prison. Pour rappel, cette fronde avait conduit les femmes détenues politiques à entreprendre une grève de la faim qui a duré une dizaine de jours. Et, c’est à la suite de ce mouvement d’humeur et par “solidarité pour ces femmes Patriotes” que Ousmane Sonko, leur leader, a décidé d’entreprendre la seconde phase de sa grève de la faim. Et cela a eu comme conséquence le dernier état de coma annoncé de l’opposant emprisonné.

Lors de sa phase d’interrogation, le juge a tenu à demander à la mise en cause si elle connaissait le règlement intérieur de la prison? “Non!, a répondu Falla Fleur, nous l’avons réclamer mais on a pas reçu ça.” Poursuivant son récité, Falla Fleur a fait savoir qu’elle avait peur pour leur sécurité -elle et ses camarades grévistes- puisque l’administration pénitentiaire avait décidé d’organiser une activité de folklore, au moment où il y avait une tension entre nous les détenues politiques et les autres détenues. Et pour sortir le stress qu’elle s’était mise à l’écriture.

Pour le procureur, “la tentative de sortie irrégulière de correspondance dénigrant l’administration pénitentiaire est constante et elle est punie par l’article 217 du code pénal. La directrice de la maison d’arrêt des femmes de Liberté 6 parle du contenu de la lettre des faits diffamatoires après la revue de la note prise dans la poche de Falla Fleur. Aujourd’hui Ndeye Fatou Faye n’est pas présente. Le droit de correspondance est reconnu en milieu carcéral permet à la détenue d’être en contact avec sa famille. Mais, c’est un droit qui est encadré dans le milieu carcéral. Ce qui fait que les correspondances sont soumises à la censure à l’entrée et à la sortie. La dame Ndeye Fatou Fall a déchiré la lettre que lorsque la garde l’a découverte dans sa poche.” Alors, pour le parquet La tentative de sortie irrégulière de correspondance est bien constituée et pour cela, le maitre des poursuites a demandé 6 mois dont trois mois ferme.

Prenant la parole, Me Abdoulaye Tall qui s’est dit outré par les propos du procureur a fait savoir que “il n’y a pas de preuve dans ces accusations de l’administration pénitentiaire.” Pour l’avocat, “la garde s’est précipitée pour dire que Falla Fleur voulait sortir la note. Elle devait attendre que Ndeye Fatou Fall tente de le faire en en essayant de la remettre à quelqu’un. Car, le droit ce n’est pas la psychanalyse. Le droit est une science exacte.”

Poursuivant sa plaidoirie, Me Abdoulaye Tall a fait savoir sa peur pour ce pays, pour le lendemain de ce pays. “Vouloir emprisonner un citoyen le priver de liberté et le priver de sa pensée. Nous connaissons tout ce qui se passe dans nos prisons. Et nous sommes en train de nous organiser pour porter plainte contre ceux qui sont identifiés à exercer des actes illégaux contre les détenus dit politiques. L’histoire de cette note en question est un contre-feu, parce que au même moment, les détenus politiques subissent des persécutions. Et, au moment où l’opinion publique en parle, la directrice organise un Sabar (danse avec les tam tam)” A regretté Me Abdoulaye Tall.

Interpellant le tribunal, Me Abdoulaye Tall a demandé au tribunal s’il avait la plus petite preuve pour condamner cette dame dont le seul tort est son fameux langage « Maintien rek». Et pour que justice soit rendue au nom du peuple, Me Abdoulaye Tall a demandé Président du tribunal de «remettre Falla Fleur dans son droit rendez lui justice.» Comme lui, Me Famara Faty a fait remarquer que « l’infraction pour laquelle (leur) cliente est poursuivie n’existe pas. » Face au juge, il a demandé au tribunal «libérer purement et simplement de ces accusations. » Idem pour Me Abdou Aziz DIOP qui a fait savoir que «Ndeye Fatou Fall n’a rien fait. Sa place est à côté de sa famille. »

Révolté par le sort réservé à cette citoyenne modèle, Me Abdoul Aziz Diop s’est écrié : «Bon sang, il y a des délinquants financiers qui circulent dans les rues sans craintes. Ce sont eux qui doivent être dans les prisons. Monsieur le Président, relaxez Falla Fleur qui est malade, une maladie attrapée à la cellule. Comme lui, Me Bamba CISSE venu en renfort à ses confrères a fait savoir que «tous les détenus ont le droit de s’exprimer soit par écrit pour par parole. Prendre une note dans la poche d’un détenu n’est pas un délit. L’histoire retiendra que, au Sénégal, un détenu est arrêté pour avoir dit ses ressentis. Comment peut-on parler de tentative de sortie alors que la dame Falla Fleur n’était pas partie au parloir avec la note ? » Pour Me Moussa SARR, «dans le protocole avant de recevoir une visite les détenues sont soumises à une fouille en amont. Article 02 du code pénal dit il faut deux éléments constitutifs un début de l’action et l’absence d’un désistement volontaire Donc on est dans une situation d’acte préparatoire qui ne révèle aucune intention contre Falla Fleur »

L’affaire sera vidée le 6 novembre prochain….