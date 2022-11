Le ministère des affaires étrangères de la France travaille sur la création d’un média vidéo en ligne, inspiré notamment de Brut, pour promouvoir les actions de la diplomatie française en Afrique. L’initiative intervient alors que Paris cherche à être plus offensif face aux opérations d’influence étrangères anti-françaises sur le continent.

De plus en plus contestée en Afrique francophone, Paris cherche la parade pour redorer son image. Selon nos informations, le ministère des affaires étrangères planche sur la création d’un média vidéo dont l’objectif sera notamment de développer le narratif de la France autour de sa relation avec le continent africain. Le Quai d’Orsay prépare actuellement un appel d’offres pour trouver le prestataire à qui seront confiées l’élaboration de cette plateforme et la production des contenus qui l’alimenteront.

*Des médias sociaux tels que Brut, Loopsider ou encore Konbini – dont le ministère va s’inspirer pour cette “chaîne digitale” – pourraient y candidater.* Certains d’entre eux ont déjà été sondés depuis le début de l’été par la porte-parole du Quai d’Orsay, Anne-Claire Legendre, et ses équipes. Les contours de cette plateforme restent cependant encore flous. A l’origine, ce projet s’inscrivait dans une perspective de bataille informationnelle. L’intention était d’apporter une réponse aux narratifs russe, chinois ou turc ciblant la France en Afrique à travers, par exemple, le fact-checking de fausses informations. Le ministère des affaires étrangères a, semble-t-il, été poussé ces dernières semaines à revoir cette feuille de route pour lui préférer une approche moins directe.

*Pilotage par la Maison des mondes africains*

Ce média en ligne sera en effet rattaché et piloté par la future Maison des mondes africains et des diasporas, annoncée par Emmanuel Macron au Sommet Afrique-France de Montpellier en octobre 2021, sur la base d’une proposition du politologue et historien camerounais Achille Mbembe. Censé voir le jour à l’été 2024, ce lieu hybride accueillera à Paris des entrepreneurs, artistes ou encore chercheurs avec l’objectif de valoriser la création contemporaine africaine et de changer les représentations collectives sur l’Afrique. Une mission de préfiguration a été confiée en décembre 2021 au diplomate Luc Briard ainsi qu’à la journaliste et consultante Liz Gomis.

Ex-membre du Conseil présidentiel pour l’Afrique (CPA) fondé par Emmanuel Macron en 2017, cette dernière avait travaillé sur la Saison Africa 2020, un événement initié par le chef de l’Etat. Dans leur rapport d’étape, le duo proposait en mars 2022 la création d’un média en collaboration avec l’Institut national de l’audiovisuel (INA), dans une optique de “fabrique de nouveaux imaginaires”. Bien que l’échéance de l’été 2024 ait été fixée pour l’inauguration de la Maison des mondes africains et des diasporas, le média pourrait toutefois être lancé en amont.

Des journalistes, français et africains, seront mobilisés

Le Quai d’Orsay veillera à *présenter cette plateforme comme un simple outil de soft power,* mais cette initiative intervient au moment où Paris muscle sa réponse aux opérations d’influence étrangères, en particulier russe, sur le continent africain.* Ces derniers mois, cette contre-attaque a été portée par Anne-Claire Legendre, la porte-parole du Quai d’Orsay. Au sein de la Direction de la communication et de la presse (DCP) qu’elle pilote, cette diplomate a obtenu en septembre la création d’une sous-direction dédiée à la veille et la stratégie, chargée notamment du développement de “contre-narratifs”.

Depuis début 2022, la DCP a par ailleurs eu recours à plusieurs prestataires privés pour promouvoir les actions de la diplomatie française en Afrique, tels que Concerto, une agence de communication spécialiste du continent. Par ailleurs, le ministère planche sur des formations en fact-checking de médias locaux au Niger et au Cameroun via l’Agence française de développement médias (CFI). Anne-Claire Legendre a également tenté récemment de mobiliser l’Agence France Presse (AFP) sur les sujets africains.

France 24 refuse de jouer ce rôle

Lors de son discours à la conférence des ambassadeurs, le 1er septembre, Emmanuel Macron avait exhorté les diplomates français à être “beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux” pour combattre les “propagandes anti-françaises” et “les narratifs mensongers, les informations fausses et défendre la réalité de notre action”. Le chef de l’Etat avait alors appelé à “mieux utiliser le réseau France Médias Monde”, qui regroupe notamment la chaîne France 24 et la radio RFI. Cette sortie avait déclenché une levée de boucliers des rédactions du groupe public. Dans un communiqué, la société des journalistes (SDJ) de France 24 avait ainsi rappelé à Emmanuel Macron que leur chaîne n’était pas “un média gouvernemental”, ni “un opérateur de la diplomatie d’influence”.

Alexandre Berteau