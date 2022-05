Les acteurs du secteur du tourisme peinent à accéder à leur enveloppe de 50 milliards de FCFA du crédit hôtelier touristique. La faute aux garanties réclamées par les banques partenaires, affirme le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens. Alioune Sarr présidait le lancement du programme CF Sénégal qui vise à relancer la destination Sénégal. Il annonce d’ailleurs dans la foulée une rencontre avec le patronat du secteur pour passer en revue les difficultés.

Quelques jours après la fracassante sortie du patronat hôtelier, Alioune Sarr, ministre du Tourisme, reconnait que « tout n’a pas était parfait dans la mise en place du crédit hôtelier touristique. Ce qui lui avait valu des critiques » de la part du patron du syndicat de l’industrie Touristique et hôtelière, Mamadou Racine Sy.

« Le président de la République avait prévu de mettre en place une ligne de crédit de 50 milliards de FCFA pour le secteur privé touristique et 25 milliards de FCFA pour le secteur du transport aérien. On devait le mettre en place à travers un effet de levier. Et le ministère des Finances que je remercie, et je félicite au passage a également mis des ressources dans les banques. Mais vous savez les questions de levier, il y a souvent les questions de garantie qui sont souvent mises sur la table et que nos paiements ont souvent des difficultés à couvrir », a déclaré Alioune Sarr.

Poursuivant ses propos, le ministre rassure : « Prochainement, je vais recevoir Racine Sy et l’ensemble du secteur privé pour que nous puissions ensemble, comme ça été fait depuis le début, les accompagner. Permettre à ce que notre pays soit une destination touristique de référence », dit-il au micro de la RFM.