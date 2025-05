Dialogue National : Khalifa Sall appelle à un dialogue sincère et porteur de réformes

À l’ouverture des concertations nationales sur le système politique sénégalais, Khalifa Ababacar Sall, leader de la coalition Taxawu Senegaal, a prononcé un discours empreint de gravité et d’engagement. Face à un climat politique encore marqué par les tensions, l’ancien maire de Dakar a lancé un appel à un dialogue franc, inclusif et orienté vers des réformes structurelles.

Qualifiant les assises nationales de « banquet du donner et du recevoir », Khalifa Sall a insisté sur l’importance d’un engagement réciproque, fondé sur l’écoute et le respect mutuel. « Il est temps que nous bâtissions ensemble un Sénégal réconcilié », a-t-il déclaré, en référence aux divisions persistantes au sein de la classe politique, notamment entre le pouvoir et l’opposition.

Puisant dans la sagesse populaire, il a invoqué le triptyque moral « jub, jubbal, jubbanti, jubbo » – la droiture, la justice, la réparation et la paix – qu’il propose comme boussole éthique pour ces concertations.

Outre les enjeux institutionnels, Khalifa Sall a plaidé pour un élargissement du dialogue national aux problématiques sociales et économiques. Selon lui, les réformes politiques ne sauraient être dissociées des préoccupations quotidiennes des citoyens. « La paix sociale est indissociable de la justice sociale », a-t-il affirmé, se positionnant comme « un acteur de la pacification sociale ».

Il a également insisté sur la nécessité de réformer le code électoral, appelant à davantage de transparence et d’équité dans les processus démocratiques. Un chantier qu’il juge essentiel pour restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions.