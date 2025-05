Nafissatou Diallo (PDS) : “Le Sénégal mérite mieux que la division”

Lors de la Journée nationale du dialogue, Nafissatou Diallo, représentante du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), a appelé à un dialogue responsable, mesuré et tourné vers l’intérêt général.

« Nous devons parler avec respect, mesure et sens de l’intérêt général, y compris en dehors des périodes de crise. Une nation qui se complaît dans l’invective ne peut affronter les grands défis qui l’attendent », a-t-elle affirmé.

Mme Diallo a insisté sur la gravité de la situation économique, rappelant les difficultés que traverse le pays : « Le Sénégal connaît une récession inquiétante, une croissance en berne, une pression fiscale insupportable et une jeunesse de plus en plus désabusée. »

Pour le PDS, il est essentiel que ce dialogue s’ouvre rapidement sur les questions économiques. « Réformer nos institutions, oui, mais répondre à la souffrance des populations est tout aussi vital », a-t-elle ajouté, en appelant à des discussions sur les leviers de la relance, le soutien au secteur privé national, la fiscalité, l’emploi des jeunes et la compétitivité de l’économie.

Elle a également insisté sur la nécessité de renforcer l’État de droit. « La justice est le socle de l’État de droit. Trop de Sénégalais doutent encore de son impartialité. Trop de justiciables attendent un traitement équitable. Le dialogue ne peut ignorer cette forte attente. »

Nafissatou Diallo a profité de son intervention pour transmettre les salutations de l’ancien président Abdoulaye Wade à l’actuel président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. « Le président Wade m’a chargée de lui dire combien il attache de l’importance à ce nouveau Sénégal démocratique et combien il souhaite que ce dialogue contribue à la réconciliation nationale, à la restauration de la confiance et à la consolidation de l’héritage démocratique de notre pays. »

La représentante du PDS a conclu en affirmant la détermination de son parti à participer activement à toute initiative sincère de sortie de crise. « En participant à ce dialogue, nous ne voulons pas défendre un camp, mais porter une voix patriotique, constructive et lucide. Le Sénégal mérite mieux que la division. Il a besoin de clarté, de courage et d’engagement pour affronter l’avenir », a-t-elle lancé.