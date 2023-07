Derniére minute: Mauvaise nouvelle pour Abdoulaye Baldé

Ça se fissure dans les rangs de l’UCS! Abdoulaye Baldé vient de perdre sa Directrice des Structures. Mme Nicole Gackou par ailleurs numéro 2 de l’Union Centriste du Sénégal qui quitte le navire après plus de dix (10) ans à la tête des Structures l’Union des Centristes du Sénégal. Dans cette note qu’elle a sortie pour informer le président du Parti Dr Abdoulaye Baldé, Nicolas Gackou dit avoir bien pris conscience de sa décision même si elle n’a pas voulu entrer dans les détails de sa démission.

Voici le contenu de sa lettre…

Depuis dix (10) ans, je sers le parti que vous dirigez au poste (UCS) et que vous avez bien voulu me confier, la Direction des Structures.

C’est un honneur. C’est une responsabilité.

Je me suis efforcée d’y répondre en veillant, dans mes fonctions comme dans mon comportement personnel, à toujours respecter les exigences de la fonction avec toute la moralité, la dignité, et la loyauté qui sied. Bien qu’ayant le sentiment décidé de n’avoir commis aucun manquement, j’ai donc demandé de bien vouloir considérer que je ne suis plus membre de votre parti.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma haute considération.

Mme Nicole Gackou