Dernière minute: L’avocat français d’Ousmane SONKO évoque un ‘piège’ avant son arrivée à Dakar

Dans un message récemment posté sur X, l’avocat français d’Ousmane SONKO, Me Branco, a évoqué un ‘piège’ sans fournir d’explications supplémentaires. C’est ce que rapporte le site Walf-groupe.com. Me Branco a auparavant annoncé qu’il serait à Dakar ce vendredi pour assister au procès devant la Cour suprême.

Il a affirmé avoir été convoqué par le président de cette Cour pour assister à l’audience. Il n’a cependant pas précisé si c’est cette convocation qu’il assimile à un ‘piège’. Le mystère reste entier.

Il est possible que Me Branco donne plus de détails sur ce qu’il considère comme un ‘piège’ une fois arrivé à Dakar. Pour l’instant, ses déclarations suscitent de nombreuses interrogations.