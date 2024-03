Dernière minute : Guy Marius Sagna fait éclater un « deal » du gouvernement sortant

Dans une déclaration percutante, le député de la XIVe législature à l’Assemblée nationale du Sénégal, Guy Marius Sagna, a soulevé des préoccupations majeures concernant un contrat qu’il estime suspect, émanant du gouvernement sortant. Guy Marius Sagna met en lumière une affaire qui, selon lui, pourrait avoir un impact significatif sur l’économie maritime du pays.

Il m’est revenu que ce 26 mars 2024, deux jours seulement après la défaite du parti au pouvoir, une lettre signée par le Directeur Général de la société des infrastructures de réparation navale de Dakar (SIRN), Saliou Samb, est adressée au groupe DAKARNAVAL/OZATA SHIPYARD, annonçant la retenue de leur offre pour la gestion de cette infrastructure vitale pour notre économie maritime. Le hic ? Aucune annonce publique, aucun appel d’offre transparent n’a précédé cette sélection énigmatique, limitée à une poignée d’entités choisies.

Monsieur Saliou Samb veut que la signature du contrat se fasse ce jeudi 28 mars 2024 au siège social de la SIRN.

Par courtoisie et élégance républicaine je demande à Monsieur Saliou Samb, à son ministre de tutelle et au président Macky Sall de suspendre le processus de l’attribution de concession des chantiers de réparation navale du Sénégal. Un contrat pareil ne peut être signé dans un tel contexte.

C’est aux nouvelles autorités de la troisième alternance au Sénégal à savoir au gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qu’il revient de s’occuper de cette question ainsi que d’autres.

Ce qui se passe à La SIRN se déroule dans plusieurs ministères et directions (signatures de nouveaux contrats, recrutements…entre le 25 mars 2024 et le 02 avril 2024). L’équipe sortante du président Macky Sall ne devrait pas agir ainsi. Le Sénégal et son peuple doivent être au dessus de tous les intérêts.