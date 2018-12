Dépôt des dossiers de candidature : la maison des « 7 sages » sous haute surveillance

C’est ce lundi que les mandataires de Karim Wade et de Khalifa Sall déposeront le dossier de candidature de leurs mentors au conseil de constitutionnel cet après-midi. Pour parer à toute éventualité, un important dispositif sécuritaire a été mis en place.

Alors que leur candidatures restent encore « incertaines » pour certains, voilà que leurs mandataires vont procéder au dépôt des dossiers de leurs candidats à la maison des « 7 sages » cet après-midi.

Par ailleurs, pour éviter ce qui s’est passé en début de semaine dernière, la gendarmerie a envoyé un important dispositif sécuritaire à l’intérieur et même en dehors des lieux. Et même les reporters sont cadrés à plus d’une dizaine de mètres du conseil constitutionnel.