“Culture du viol” au Sénégal : Des femmes crient leur colère

Face à un manque de sévérité de la justice envers les violeurs, de nombreuses femmes ont manifesté, samedi, au Sénégal, pays où ces affaires sont très souvent étouffées.

Des dizaines de manifestantes se revendiquant comme “féministes” ont dénoncé à visage découvert, samedi, à Dakar, le laxisme de la justice et la trop grande tolérance de la société sénégalaise envers les violences faites aux femmes.

Elles étaient une trentaine, réunies sur la place de la Nation, traditionnel lieu des manifestations dans la capitale sénégalaise, à l’appel du tout nouveau Collectif des féministes au Sénégal contre les violences faites aux femmes, créé après une nouvelle retentissante affaire de viol d’une adolescente.

“Justice pour les Louise”

Les manifestantes, assises en cercle, arboraient des pancartes où l’on pouvait lire “Stop à l’impunité”, “Brisons la violence, pas les femmes” ou encore “Stop à la culture du viol”. Beaucoup d’entre elles portaient un T-shirt barré du slogan “Justice pour toutes les Louise”. “Louise” est le pseudonyme d’une jeune fille d’une quinzaine d’années qui a porté plainte, en mai, pour viol contre un de ses condisciples du Lycée français de Saly, station balnéaire située au sud de Dakar.

L’accusé, qui a évoqué une relation consentie, est un jeune homme de 19 ans, fils d’un célèbre journaliste, ce qui a amplifié le retentissement médiatique de l’affaire. Il lui est également reproché d’avoir diffusé une vidéo intime de la jeune fille, mineure.

Arrêté plus d’un mois plus tard

“Malgré la plainte, rien n’a été fait pendant un mois et il a été autorisé à finir son année scolaire. Louise l’a croisé tous les jours à l’école, sous le regard de ceux qui ont vu la vidéo, on en a marre”, a déclaré une des manifestantes, Eva Rassour. Ce n’est qu’après la révélation, il y a une dizaine de jours, de la plainte par des médias sénégalais, dont certains ont dévoilé l’identité véritable de Louise où l’ont qualifiée “d’aguicheuse”, que l’accusé a été interpellé.