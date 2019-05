Délinquance financière : Les révélations explosives du rapport commandité par Macky Sall

Les chiffres font froid dans le dos. En effet, un Rapport de bonne gouvernance, commandité par Macky Sall, renseigne près de 3 000 infractions et escroqueries économiques et financières de tous genres ont été enregistrées en 2018, dans divers ministères. Un nombre en hausse de près de 20% entre 2013 et 2018, avec des disparités, selon les catégories d’infraction.

D’après le quotidien Source A, qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce mardi, le Rapport explosif de 200 pages dénombre près de 2100 cas de fraude aux moyens de paiement (chèques et cartes bancaires), en hausse de 20 % sur les cinq dernières années, et pas moins de 3000 cas d’escroquerie et abus de confiance (+ 24 % sur cinq ans).

Pour lutter contre le fléau, les auteurs du Rapport préconisent une batterie de mesures comme la création d’un service interministériel de lutte contre la délinquance financière, la plainte en ligne pour tout type d’escroquerie subie sur Internet comme dans la vie courante, une immunité et un soutien financier aux lanceurs d’alerte (fonctionnaires). La balle est désormais dans le camp du président de la République.