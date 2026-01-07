Décès de Seydou Madani Sy : Président Bassirou Diomaye Faye rend hommage à un grand serviteur de l’État

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa profonde tristesse suite au rappel à Dieu de Monsieur Seydou Madani Sy, figure éminente de l’administration et de l’université sénégalaises.

Dans un message publié sur sa page Facebook, le Chef de l’État a rendu hommage à un grand serviteur de la Nation, saluant un parcours marqué par l’engagement, la rigueur morale et l’attachement aux valeurs républicaines.

« J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Monsieur Seydou Madani Sy.

Grand serviteur de l’État, Premier Recteur de l’Université de Dakar, ancien Garde des Sceaux et Médiateur de la République, il a marqué durablement notre pays par son engagement, sa rigueur morale et son attachement constant aux valeurs de la République.

À sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble des communautés universitaire et judiciaire, j’adresse mes condoléances émues. Que la terre lui soit légère. »

Par ce message, le Président Bassirou Diomaye Faye salue la mémoire d’un homme dont l’œuvre et le sens du devoir resteront gravés dans l’histoire institutionnelle du Sénégal.