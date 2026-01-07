Coopération Sénégal-Mauritanie : El Malick Ndiaye reçu par le président Mohamed Ould Ghazouani

En visite officielle en République islamique de Mauritanie, le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur El Malick Ndiaye, a été reçu ce mercredi 6 janvier à Nouakchott par Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie.

Le Président de l’Assemblée nationale était accompagné de son homologue mauritanien, Monsieur Mohamed Bemba Meguett, Président de l’Assemblée nationale de Mauritanie, ainsi que de Monsieur Thierno Souleymane Diack, Ministre-Conseiller.

À sa sortie d’audience, Monsieur El Malick Ndiaye s’est réjoui de la qualité des échanges avec le Chef de l’État mauritanien. Après avoir transmis les salutations des autorités sénégalaises, il a rappelé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques, fraternelles et de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie, notamment dans le domaine parlementaire.

Le Président de l’Assemblée nationale a également réaffirmé la volonté commune des deux institutions législatives de consolider la diplomatie parlementaire au service de l’intégration sous-régionale, de la paix et du développement durable.