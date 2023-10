Décès de Moumy Seck : Khalifa Sall exprime sa tristesse

Après le décès de Moumy Seck, épouse de l’homme politique et patron de média, Bougane Gueye, Khalifa Sall a réagi à travers un message de condoléances. En voici l’intégralité de son témoignage.

« C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de madame Moumy Seck, épouse de Bougane Guéye Dany, leader du mouvement Gueum Sa Bopp. Cette perte est d’autant plus douloureuse qu’elle survient un peu plus de 2 ans après la disparition du père de la défunte. Une nouvelle épreuve difficile à supporter pour les parents, amis et proches. En ces moments de deuil, je présente mes condoléances à Bougane Guéye Dany, à Kiné Diouf et à toute la famille de mon ami, feu Thione Ballago Seck. Puisse l’âme de la défunte reposer en paix. »