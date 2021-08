Cybercriminalité : 23 Nigérians arrêtés à Mbao

La Division spéciale de cybercriminalité (Dsc) a mis hors d’état de nuire une entreprise criminelle cachée derrière de faux profils sur Facebook. Vingt-trois (23) individus, tous de nationalité nigériane, ont été interpellés à Mbao, une commune d’arrondissement de Pikine (banlieue dakaroise).

Leur arrestation s’inscrit dans le cadre des missions quotidiennes de veille et de surveillance des réseaux et médias sociaux sur internet de l’Unité de Cyberpatrouille de la Dsc. “Libération”, qui donne l’information, renseigne que les mis en cause publiaient des annonces pour abuser de la naïveté de certains internautes afin de leur soutirer de l’argent par escroquerie, abus de confiance et/ou chantage.

Interpellés dans une maison louée à Mbao, les 23 personnes étaient encore entendues jeudi, sous le régime de la garde à vue.