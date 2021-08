Accident sur l’autoroute Ila Touba : « j’ai perdu mes 4 fils… », pleure la mère de 4 victimes

Ayant perdu ces 4 enfants dans le tragique accident de la nuit du mercredi dernier sur l’autoroute Ila Touba, entre Bambey et Diourbel, Fatou Mbaye leur maman meurtrie par cette disparition fait un témoignage.

Huit personnes demeurant au quartier Guinaw Rail de Thiès, dont 4 membres d’une même famille, ont perdu la vie lors de cet accident. Leur véhicule Peugeot 307 a fini sous un camion stationné au bord de l’autoroute.

Fatou Mbaye, mère des victimes Djiby Mnengue et Serigne Mbacké Médina Mbengue, reste inconsolable. Les larmes aux yeux, elle raconte sa souffrance. « Je suis la mère de Djiby Mbengue et Serigne Mbacké Médina Mbengue. Je suis aussi la tante pour Alioune Badara Touré et Ngounda Mbaye. J’ai perdu mes 4 fils dans cet accident. Je suis abattue. J’ai perdu ce qui m’est plus cher. Ils sont morts jeunes et de façon très violente », pleure la mère de famille.

Selon les informations de « L’observateur », parmi les victimes de l’accident, seul Djiby Mbengue était marié, tous les autres sont jeunes. « Ils n’ont rien laissé derrière eux. Je suis très malheureuse. J’étais à Touba quand on m’a informée. J’étais partie pour la journée nationale du Xassida. J’espérais qu’ils allaient me trouver à Touba. C’est ce qu’on s’était dit quand on se quittait. Je les ai devancés », confie difficilement Fatou Mbaye, avant de fondre en larmes.

Les quatre autres victimes sont Baye Daouda Bèye, Daouda Seck, Ahmet Badiane et Baye Ngagne Dieng, le chauffeur du véhicule.

L’accident a fait huit(8) morts. Ils sont âgés, entre 17 et 41 ans et membres du « dahira » Foulkou Mahsoûne. Ces derniers, étaient tous domiciliés au quartier Guinaw Rails de Thiès.