Crise à l'Ugb: Le recteur suspend les activités pédagogiques jusqu'à...

Réuni, ce mardi, en session ordinaire sur la situation qui prévaut à l’université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, le Conseil académique de l’Ugb, dirigé par le recteur, Pr. Ousmane Thiaré, dit avoir pris acte de la décision de fermeture des campus sociaux par la Direction du Crous.

A cet effet, il a décidé de “la suspension des activités pédagogiques, du mardi 19 juillet au lundi 3 octobre 2022, à 8 h”, selon un communiqué parcouru par Seneweb.

La note précise que le secrétaire général de l’université et les directeurs d’Unités de formation et de recherche (Ufr) et d’instituts veilleront au fonctionnement régulier de l’administration durant les vacances académiques.