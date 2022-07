27 sortants de l’Inseps en grève de la faim : Guy Marius Sagna pointe du doigt à Macky Sall

Ils sont au nombre de 27 sortants des nouvelles filières de l’INSEPS dont l’État du Sénégal avait promis un recrutement dans la fonction publique. Et d’après Guy Marius Sagna, quand l’argent du peuple « se retrouve dans la chambre de Macky Sall, il n’y a plus d’argent pour recruter des sortants de l’INSEPS ».

« L’argent pour goudronner les routes de Kaguitt, de Enampor, de Niaguiss, de Nyassia, de Adeane et d’ailleurs au Sénégal est dans leurs chambres, leurs armoires. Et donc quand vous allez à Fanghote (comune de Niaguiss) le forage est fait par la Turquie et l’école de deux classes n’a ni fenêtre, ni porte… », critique-t-il.

Selon lui, Macky et son gouvernement détournent l’argent des Sénégalais quant ils ne le donnent pas à la France, à la Turquie, à l’Union Européenne…qui reviennent nous le donner à travers des projets comme si le Sénégal était un État mendiant.