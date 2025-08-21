Vol et association de malfaiteurs à Diamaguene Sicap Mbao

Le Poste de Police de Diamaguene Sicap Mbao a procédé à l’interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs, vol avec violence commis la nuit, en réunion avec usage de moyen de locomotion, de machettes et complicité.
Selon les informations, la jeune femme a piégé son petit ami. Après l’avoir rejoint chez lui, elle a fait semblant de sortir pour acheter des cigarettes vers 1h du matin. Juste après son départ, une bande de cinq individus armés de machettes a fait irruption dans la chambre. La jeune femme les a rejoints et a indiqué où se trouvait l’argent.
La victime a été battue et dépouillée de 350 000 FCFA en espèces et de trois téléphones portables d’une valeur totale de 400 000 FCFA.
Après le vol, la bande a tenté de s’enfuir. Cependant, des voisins, témoins de la scène, ont réussi à arrêter la jeune femme et l’un de ses complices. Le poste de police de Diamaguene Sicap Mbao a été prévenu et a envoyé la Brigade de Recherche sur les lieux.
Les policiers ont trouvé les deux machettes utilisées lors de l’agression. Les deux suspects ont été placés en garde à vue et l’enquête est en cours.