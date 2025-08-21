Vol et association de malfaiteurs à Diamaguene Sicap Mbao

Le Poste de Police de Diamaguene Sicap Mbao a procédé à l’interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs, vol avec violence commis la nuit, en réunion avec usage de moyen de locomotion, de machettes et complicité.

La victime a été battue et dépouillée de 350 000 FCFA en espèces et de trois téléphones portables d’une valeur totale de 400 000 FCFA.

Après le vol, la bande a tenté de s’enfuir. Cependant, des voisins, témoins de la scène, ont réussi à arrêter la jeune femme et l’un de ses complices. Le poste de police de Diamaguene Sicap Mbao a été prévenu et a envoyé la Brigade de Recherche sur les lieux.

Les policiers ont trouvé les deux machettes utilisées lors de l’agression. Les deux suspects ont été placés en garde à vue et l’enquête est en cours.