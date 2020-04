Le Sénégal a enregistré son 9 ème décès suite au coronavirus. La victime est une dame âgée de 60 ans. « Et, à en croire le ministère de la santé qui a donné la nouvelle tard dans la nuit, elle a succombé au moment de son évacuation vers le centre de Touba. »

Constatée vers 20 h 30, c’est très tard dans la nuit que la nouvelle de cette mort a été donnée. Et l’annonce de ce décès n’arrange rien dans la hantise qui commence à prendre les populations. Alors que le pays tout entier refuse le confinement et que des mesures barrières ont du mal à être imposées dans partout, le nombre de contaminés continue d’augmenter.

Alors que le pays est resté pendant longtemps avec un faible taux de mortalité, cette semaine, c’est presque l’hécatombe qui a été constaté au Sénégal avec 9 morts. Et 671 ont été testées positives dont 283 guéries, 9 décédées, une évacuée et finalement décédé en France. Ce soir et dans l’attente du point de presse quotidien du gouvernement, 379 patients sont traités das les structures sanitaires.