Covid-19 : La terrible et émouvante histoire derrière le décès des 3 membres d’une même famille

C’est une histoire bouleversante qui a ému, depuis avant-hier, l’opinion. Mais elle l’est davantage pour qui connaît les circonstances derrière cette tragédie familiale. Les deux sœurs, qui travaillaient en France, ont fait le déplacement à Dakar, pour assister au mariage de la fille de leur frère, relate Sencaféactu.

Ce qui est touchant dans cette histoire racontée par l’un de nos confrères installés en France, est que leur frère malade et voulant poser un acte fort pour sa fille, a décidé de lui organiser son mariage. Après la cérémonie, le père décède le lendemain. Les deux sœurs venues de Paris, infectées du Covid-19, ont malheureusement succombé à la maladie quelques jours après. Laissant une famille et des collègues et amis, dans le désarroi.