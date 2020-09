Covid-19 : Arabie Saoudite: les sénégalais autorisés à la “Oumra” à partir du…

Le roi Salmane, qui dirige le royaume à 84 ans, a déclaré que la tenue du Hajj en pleine pandémie nécessitait «un double effort» de la part des autorités saoudiennes.

Les pèlerinages du Hajj et de la Omra représentent un défi logistique énorme, avec des foules colossales s’entassant dans des lieux saints relativement petits, les rendant vulnérables à la contagion.

Le royaume a cherché à contenir un pic d’infections sur son territoire, avec désormais plus de 330000 cas – le plus élevé du Golfe – et plus de 4500 décès. Mais plus de 312000 personnes infectées sont déclarées guéries à la date de ce mardi.