On en sait un peu plus sur le premier cas de coronavirus issu de la transmission communautaire, signalé, ce samedi, à Linguère. Il s’agit d’une caissière en service à l’hôpital Magatte Lô.

Mais la dame en question n’aurait jamais quitté la ville depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal, selon une source bien informée. Qui assure que tous ses contacts vont être retrouvés et mis en quarantaine par les autorités sanitaires.

Il faut noter qu’elle avait été prélevée, une première fois, mais les résultats des tests étaient revenus négatifs. C’est hier vendredi, que des prélèvements effectués une deuxième fois sur la caissière ont révélé qu’elle est porteuse du virus.

Ce cas issu de la transmission communautaire installe une psychose à Linguère et environs. Ici, les populations craignent que la caissière soit déjà en contact avec beaucoup de personnes, notamment ses collègues de l’hôpital Magatte Lô de la ville.